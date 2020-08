Neşeli turnuva

Pairs Trophy Better Ball Golf Turnuvası, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini Kemer Country’de bir araya getirdi

Ulusal ve uluslararası alanda pek çok golf müsabakasına ev sahipliği yapan Demirören Şirketler Grubu bünyesindeki Kemer Country Golf Kulübü, hafta sonu neşeli bir turnuvaya imza attı. Pairs Trophy Better Ball Golf Turnuvası 2020 için aralarında Kemer Country, İstanbul Golf, Marmara Golf, Klassis, Ankara Golf, Bodrum Golf, Ataşehir Golf Kulübü’ne mensup 68 junior ve yetişkin oyuncuların katıldığı, ikişer takımdan oluşan turnuvada, toplam 34 takım yer aldı.

Kemer Country Golf Kaptanı Erdem Kıramer’in ev sahipliğini yaptığı gün, yemekli ödül töreniyle son buldu.



Pairs Trophy Better Ball Gross Kategorisi Birinci Takım’dan Sinan Yaman ile Engin Taviloğlu, Pairs Trophy Better Ball Net Kategorisi Birinci Takım’da ise Hasan Koç ve Can Özdemir ödül aldı.