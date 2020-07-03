Ödül heyecanı

Eskişehir’deki Odunpazarı Modern Müze (OMM), İngiltere’de düzenlenen ‘18th Museums + Heritage Awards’ kapsamında, ‘Yılın Uluslararası Projesi’ ödülü için

aday gösterildi.



Odunpazarı Modern Müze (OMM), müze ve kültürel miras alanlarında dünya çapında önemli girişimleri öne çıkarmak ve onurlandırmak amacıyla İngiltere’de düzenlenen 18th Museums + Heritage Awards (Müze ve Kültürel Miras Ödülleri) kapsamında, ‘Yılın Uluslararası Projesi’ ödülü için gösterilen beş adaydan biri oldu.













Eskişehir’de geçtiğimiz yıl ziyarete açılan ve kısa sürede çağdaş sanatın buluşma noktası haline gelen OMM, Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and

Associates’in imzasını taşıyor. Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca’nın kurucusu olduğu müze, eğitim programları, seminerler, sanatçı buluşmaları, atölye çalışmaları ve dinamik sergi programıyla, kültürel gelişimin artırılmasını ve gençlerin sanatsal birikiminin güçlenmesini hedefliyor. 2020 Museums + Heritage Awards’ pandemi sebebiyle bu sene ödülleri 22 Eylül’de çevrim içi gerçekleştireceği resepsiyonda açıklayacak.