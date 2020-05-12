OH DÜNYA VARMIŞ

Cemiyet hayatının sevilen isimleri, hafta sonunu bahçelerinde geçirerek, sıcak hava ve güneşin tadını çıkardı

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı şu günlerde, İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimleri, evlerinin bahçesinde güzel havanın ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Sıcaklığın yer yer 20 derecenin üzerine çıktığı hafta sonunda, kimileri çimenlere uzanarak stres attı, kimileri de toprakla buluşarak huzur buldu. Eda Erdoğan, Feryal Gülman, Nafiye Hacıoğlu, Nihat Tanfer, Seranay Sarıkaya, Tuvana Büyükçınar Demir ve Volga Kurbanzade, güneşe olan özlemlerini sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğraflarla paylaştı. Dost yüzler, uzun süredir uzak kaldıkları ve baharla birlikte kendini gösteren güneşle bol bol enerji topladı. Bazı isimlere can dostları da eşlik etti.