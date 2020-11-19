ÖN İZLEMELİ BULUŞMA

Ön izlemeyle başlayan Step İstanbul, Covid-19 için alınan sıkı önlemlerle cemiyet hayatının tanınmış simalarını ağırladı

Contemporary İstanbul ve TOMTOM Designhood iş birliğiyle hayata geçirilen Step İstanbul, 22 Kasım’a kadar Taksim 360 Projesi’nde devam edecek. 16-17 Kasım’daki gösterimin ardından önceki gün ön izlemeli bir şekilde kapılarını açan sergi, konuklardan büyük ilgi gördü.



Etkinliği; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Nazlı-Ali Sunal, Çiğdem Eşrefizade, İnci Aksoy, Linda-Kerim Kuyumcuyan, Şerif Kaynar, İdil Lüleci ve Begüm Gazioğlu Ballı’nın da aralarında bulunduğu isimler ziyaret etti. Pek çok galerinin ve sanatçının yer aldığı Step İstanbul’a, İyilik İçin Sanat Derneği de ‘Pasajda Bir Yıl’, ‘Anadolu’dan İzlenimler’ ve ‘Atölye Cer’ projeleriyle katıldı.