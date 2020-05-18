ÖNCE AT, SONRA DENİZ SEFASI

Sinem Yıldırım, karantina günlerini kızları Lara ve Hera’yla keyif dolu geçiriyor

2009 yılında Club Flipper’in sahibi Ahmet Bayar’dan boşandıktan sonra kendini iki güzel kızı Lara ile Hera ve işine adayan Sinem Yıldırım’ın, bu aralar mutluluğuna diyecek yok. Yurt dışında okuyan çocuklarının koronavirüs salgını münasebetiyle Türkiye’ye gelmesinden dolayı keyfi yerinde olan Sinem Hanım, karantina günlerini Bodrum’da geçiriyor. Güzel havanın tadını çıkaran anne ve kızları, fırsat buldukça doğayla bütünleşiyor. Turgutreis’teki Country Range Club’a giderek at binen aile, mutluluk dolu o anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyor. Sinem Hanım, gezintinin ardından yorgunluğunu deniz sefası yaparak atıyor.