Önce güzellik sonra kutlama

Naz Kamaşak, yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı. Davete, güzellik sohbeti damga vurdu.











Gobonaz Halı ve Naz Antika dekorasyon kuruluşlarının sahibi Naz Kamaşak, yeni yaşını dostlarıyla birlikte Büyük Kulüp’te kutladı. Tasarımcı kimliğinin yanı sıra Şişli Meslek Yüksek Okulu Danışma Kurulu Üyesi olan Kamaşak’ın bu güzel gününün organizasyonunu ise, abla Ayşima Süzen ve anne Gülnur Kamaşak üstlendi. Davete, Monik İpekel, Reyhan İpekel, Gülay Kamaz, Aslı Hünel, Betül Gülbahar, Rukiye Topal ve Güler Çelikel katıldı. Son derece sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen kutlama yemeğine, Hünel’in makyajı damga vurdu. Masanın odak noktası olan güzellik sohbeti ve uygulamasının ardından, alkışlar eşliğinde kesilen pastayla Naz Kamaşak yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı.

















