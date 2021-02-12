ORTAKLARIN GÜÇ BİRLİĞİ

Mimar Kaan Kutsal Alkan, Tuncer ve Sencer Can Kardeşler’le güçlerini birleştirerek, uluslararası standartlardaki binicilik tesislerine proje ve konsept

hazırlıyor

Kemer Country bölgesinde kişiye özel tasarladığı neoklasik mimari ve country tarzdan esinlenerek geliştirdiği projeler ile adından bahsettiren Mimar Kaan Kutsal Alkan, alanında ilklerle imza atıyor. Sahibi olduğu Mimark Mimarlık çatısı altında binicilik alanında uzmanlaşan Equine Design Studio markası ile ulusal ve uluslararası sahalarda VIP binicilik tesisleri tasarlıyor.



Küçük yaşlardan bugüne kadar hobisi atlar ve binicilik olan iş insanı, Balkanlar’ın en büyük kapalı manejinin de aralarında yer aldığı Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nün yapıldığı yıllarda oluşumuna destek verdi. Binicilik dünyasında ülkemize ulusal ve uluslararası alanda pek çok madalya kazandıran milli binicilerimiz Tuncer ve Sencer Can Kardeşler ile güçlerini birleştiren mimar, Equine Design Studio altında başta İstanbul, İzmir Atlı Spor Kulüpleri ve Qatar Equestrian Center’ın uluslararası standartlardaki binicilik tesislerinin proje ve konseptlerini hazırlıyor. Hayatlarını evler, ofisler ve projeleri arasında geçiren üç ortak, yoğun iş temposunun stresini çok sevdikleri atları ile buluşup atıyor.