ÖZEL BULUŞMA

H&M’in lüks İtalyan markası Giuliva Heritage ile yaptığı iş birliğinin tanıtımı, seçkin davetlileri bir araya getirdi

H&M, sürdürülebilirlik odaklı zamansız parçalardan oluşan Giuliva HeritagexH&M koleksiyonu için özel bir lansman düzenledi. Markanın Türkiye İletişim Müdürü Pelin Atay Kuran’ın ev sahipliğinde Cecconi’s İstanbul, Soho House’daki etkinliğe, Meltem Kazaz, Ahu Yağtu, Pınar Tezcan Özçapkın, Sedef Avcı, Dilara Koçak, Özlem Güsar ve Ece Zaim’in de aralarında bulunduğu isimler katıldı. Davetlilere koleksiyonun ruhuna uygun İtalyan tatlarının ön planda olduğu bir menü ile lezzetli aperatifler sunulurken, Şirin Ediger canlı performansıyla eğlenceli bir akşamüstü yaşattı.