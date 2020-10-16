ÖZEL SERGİ

Andy Warhol’ün 100 orijinal serigrafik eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Ressam, yapımcı, yayıncı gibi birçok kimliği bünyesinde bulundurmanın yanı sıra Pop Art akımının önde gelen temsilcilerinden Andy Warhol’ün Unıq Expo’da sergilenen 100 orijinal serigrafik eserlerinin bir bölümü, Four Seasons Hotel Bosphorus’ta sergilenmeye başladı. Art.Ist Sauna iş birliğiyle Belçika’nın Brugge şehrinden getirilen koleksiyon, özel bir tanıtımla kapılarını açtı. Collectable Art&Design sanat danışmanlık ekibi Gizem Pamukçu Tatlıcı, Hülya Şekercioğlu katkılarıyla düzenlenen sergiye, II. Abdülhamid’in torunu Şahzade Ertuğrul Osman’ın eşi Prenses Zeynep Osman başta olmak üzere, Nilüfer Tarzi Kuran, Monik İpekel ve Serap Tibuk gibi pek çok tanıdık sima katıldı. Eserleri inceleyen konuklar, daha sonra Boğaz manzaralı rıhtımda açık büfede ağırlandı.