ÖZEL TASARIMLAR SERGİLENDİ

Artopol Galeri’de ‘Collectors Weekend’ etkinlikleri kapsamında Gaia&Gino markasına ait dünyaca ünlü tasarımcıların ürünleri sergilendi

42 Maslak Artspace katında yer alan Artopol Galeri’de, Gaia&Gino markasının yaratıcısı Gaye Çevikel ve galerinin kurucusu Pınar Türker Uygun’un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konuklar arasında Beste Yurttaş, Yonca Ebuzziya, Evren-Arhan Kayar, Örge-Şahin Tulga,İrem Bonfil, Ebru Köksal, Sedef Çalarkan, Gamze Bursa, Gilman Karadeniz, Sevil Bilgili, Şerife Ercantürk gibi isimler yer aldı. Etkinlik, sanatseverler için 8 Kasım’a kadar uzatıldı.