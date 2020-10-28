PALM BEACH’Lİ YARDIM MELEĞİ

Dünya sosyetisinin önemli isimlerinden Sevi Sarı, Kaz Dağları’nda yöre kadınlarının yardım meleği oldu

Florida sahillerindeki eşsiz mekanı Palm Beach’te yaşamını sürdüren Sevi Sarı, yılbaşı tatili için geldiği Kaz Dağları’nda koronavirüs nedeniyle mahsur kalmıştı. İş insanı, dağlarda hayvan alemini, ağaçları, bitkileri öğrenerek bol oksijenli karantina günleri geçirdi.

Miami’de Türk Amerikan İş Kadınları Derneği Başkanlığı’nı yapan ve kadın girişimcileri her fırsatta ön planla çıkaran Sarı, bu kez yöre kadınlarına büyük destek veriyor. İtfaiye ekibinin de gözü kulağı olan iş insanı, günün büyük bir bölümünde ekiple gezip, hem moral veriyor hem de bilgi akışı sağlıyor.

Sarı, “İyi ki pandemi başladı ve burada kaldım. Yurdumun en güzel yerlerini ve insanlarını bir kez daha yakından tanıma fırsatı buldum” diyerek, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dile getirdi.