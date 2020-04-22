PALM BEACH’TEN KAZ DAĞLARI’NA

Dünya sosyetesinin önemli isimlerinden Sevi Sarı, salgın nedeniyle mahsur kaldığı Kaz Dağları’nda aradığı mutluluğu bulmayı başardı

Yıllardır Miami’de yaşayan ve Palm Beach cemiyetinin önemli isimleri arasında yer almasının yanı sıra ABD’nin önde gelen girişimcilerinden de olan Sevi Sarı, koronavirüs nedeniyle Kaz Dağları’nda mahsur kaldı. Türk Amerikan İş Kadınları Derneği Başkanı, Miami Ticaret Odası ve Florida Uluslararası Üniversitesi Sanat, Eğitim ve Bilim Koleji Yönetim Kurulu üyesi Sarı, Anadolu’daki yetenekli gençlere destek olmak için, doğup büyüdüğü topraklara bir süre iş gezisi düzenlemişti. Son durağı Kaz Dağları’nda salgın dolayısıyla sınırların kapatılması üzerine kalan iş insanı, orada tanıştığı Bağdadiye Teyze’nin misafiri oldu. İkilinin dostluğu örnek olurken, Sevi Hanım da, bugünlerde şalvarı ve yemenisiyle köy hayatının tadını çıkarıyor.