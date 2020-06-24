PANDEMİDE KUTLAMA

Cemiyetin sevilen isimlerinden Emre Ertürk, Ferda Bakay ile Serra Dautre’nin doğum günlerini dostlarıyla kutladı

2000’li yılların başında kurduğu Emre New York markası adı altında tasarladığı çanta ve gözlüklerle moda dünyasında fırtınalar estirmenin yanı sıra resim çalışmalarıyla da isminden sıkça bahsettiren Emre Ertürk, önceki gün pandemiye uygun bir kutlamayla yeni yaşına girdi. Aylardır evlerinde mahsur kaldıktan sonra bir araya gelen dostların mutlulukları gözlerinden okundu. Davette, aralarında Ester Barbut’tan Şebnem Albayrak’a, Sibel İlkiz’den Gonca Gürdal’a kadar pek çok isim yer aldı. Kemer Country Binicilik Kulübü bistrosunu işleten Betty Ruso’nun yeşillikler içinde yer alan mekanında gerçekleşen etkinlikte, Ertürk ile aynı güne denk gelen Ferda Bakay ile Serra Dautre’nin doğum günü de kutlandı.