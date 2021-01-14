PANDEMİDE SANAT

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri, Projehane’nin desteğiyle gerçekleşen jean ceket boyama etkinliğinde buluştu

Açıldığı günden bu yana sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere kültür-sanat, etkinlik ve gezi alanında fark yaratan pek çok işe imza atan Projehane ekibi, pandemi döneminde de boş durmuyor. Bilge Kuru’nun ev sahipliğinde Projehane’nin desteğiyle gerçekleşen jean boyama etkinliği, cemiyet hayatının tanınmış isimlerine ev sahipliği yaptı. Pervin Ersoy’dan Berat Aşıcıoğlu’na, Cansın Tor’dan Nihan Üçkardeşler’e herkes oradaydı.

Konuklar, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Pınar Kalem eşliğinde ceketlerine boyama yaptı. “Pandemi döneminde bize iyi gelecek bu keyifli etkinlik için Projehane Ailesi’ne teşekkür ediyoruz” diyen katılımcılar, daha sonra bahar aylarında ikon olacak jean ceketleriyle evlerinin yolunu tuttu.