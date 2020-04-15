PASKALYA COŞKUSU

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Paskalya Bayramı’nı sevdikleriyle birlikte coşku içinde kutladı

Tüm dünyada mart sonundan nisan sonuna kadar devam eden Hristiyanların kutsal bayramı Paskalya, yurdumuzda da büyük coşkuyla kutlanıyor. İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden pek çok tanıdık sima, bu mutlu günlerini evlerinde ailece yedikleri yemeklerle kutladı. Paskalya Bayramı’nın yeniden doğuşu simgeleyen olmazsa olmaz rengarenk yumurtaları, karantina günlerine renk kattı. Koronavirüs salgınından ilhamla yapılan maskeli yumurtalar da oldukça ilginçti. Alex Kazancıyan çocuklarıyla evinde kutlama yaparken, Christine Şenol, yakın arkadaşı Sima Bicik ile Kanlıca’daki evlerinin bahçesinde yemek yerken, Linda Kuyumcuyan, Ayşe Sultan Korusu’ndaki evininin balkonunda çocuklarını ağırlarken, Seta Balyan kızı Emel Sözer’le bayramlaşırken ve Yasemin Masis de oğlu Theo ile evde yumurta boyarken çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.