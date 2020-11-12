PATRON TEFTİŞTE

Pandemi sürecini eşi ve çocuklarıyla geçiren Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, zaman zaman İstanbul’a gelip ekip arkadaşlarıyla mağazaları denetler. Geçtiğimiz haftalarda eşi Ümit Hanım ile kısa bir tatil yaparak, işlerinin başına dönen ve gelir gelmez kolları sıvayan iş insanı için kural değişmedi.

Boyner, İstanbul’a ayak basar basmaz, Maslak’taki holding binası yerine, babası Osman Boyner’e sunum yaptı, sonra saha turuna çıktı.

İlk durağı Vadistanbul’daki mağazası olan Cem Bey’in mutluluğuna diyecek yoktu. İş insanı, hem çalışanları hem de müşterileriyle yakından ilgilendi. Boyner, teftişten kareleri de “Sahada olmanın dayanılmaz keyfi, müşterilerimiz ve kendimiz için sağlıkla yaşamı sürdürebilmek paha biçilmez...” notuyla, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.