PATRONLARDAN KORONA BİRLİĞİ

Hazır giyim sektörünün patronları, koronavirüs salgını sebebiyle mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle, Türkiye’de hazır giyim sektörünün büyük markalarının yönetim kurulu başkanları, mağazalarını geçici bir süre kapatma kararı aldıklarını açıkladı. İş insanları, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda, insan sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı.

Koronavirüs salgını karşısında güç birliği yapan markaların bu hareketi, hem takipçilerin hem de müşterilerin takdirini kazandı. Roman’ın sahibi Turgut Toplusoy, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, İpekyol ve Twist markalarının sahibi Nejdet Ayaydın, Twigy’nin sahibi Sinan Öncel ve Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Taviloğlu, aldıkları kararın geçici olduğunu belirtti.