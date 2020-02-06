PERA’DA ÖZEL GECE

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, ekonomi ve gösteri dünyasının önemli isimlerini buluşturan önemli bir geceye ev sahipliği yaptı

Meslek hayatının yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleriyle de birçok ilke imza atan, Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Kavak, Pera Palas Otel’de düzenlediği panelde, Passport Capital kurucusu John Burbank, sinema tarihinde gişe rekorları kıran filmlerin dünyaca ünlü efsanevi yapımcısı Tarak Ben Ammar ve Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcılarından Matt Michelson’u ağırladı.

Kavak ve ailesinin kapıda karşıladığı konukları arasında, Demet Sabancı Çetindoğan, Nihat Özdemir, Hediye Güral Gür, İzzet Garih, Nilüfer Bulut, Belkıs Aksoy ve Şükran Güzeliş yer aldı. Yemekle başlayan etkinlik, ‘Dünya Ekonomisi Gündemindeki Konular’ ve ‘Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?’ konu başlıklarıyla gerçekleşen panelle devam etti. Organizasyon sonunda katılımcılar, konuşmacılara soru sorma imkanı da buldu.