Cumhuriyet’in ilk kuşak önemli sanatçılarından Fikret Mualla’nın hayat hikayesini konu alan ‘Renklerle Kaybolan Hayat’ filmi seyirciyle buluştu

Çalkantılı ve bohem yaşam tarzı nedeniyle, sadece sanatıyla değil, yaşamı da resim tarihine bir mitoloji olarak yansıyan, eserleri dünyaca ünlü koleksi-yonerlerde bulunan Fikret Mualla’nın merakla beklenen ‘Renklerle Kaybolan Hayat’ filmi, seyircisiyle buluştu. Selen Görgüzel, Okan Bayülgen, Bedri Baykam, Şebnem Schaefer, Bora Gencer ve İlhami Adsal gibi oyuncuların, yapımı 10 yıl süren projeden hiçbir ücret talep etmedikleri öğrenildi.



Projenin yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü Metin Güngör üstlendi. Hollywood’da efekt uzmanı olarak birçok önemli projeye imza atan Güngör, devletten hiç yardım talep etmediklerini belirtti. Galaya, Maria-Yahşi Baraz, İnci Aksoy, Zafer Kozanoğlu, Nahide Büyükkaymakçı, Ferruh Tanay, Hüseyin Başusta ve Handan Bakbak katıldı. Konuklar, gösterim sonunda, yapımı çok beğendiklerini ifade ederek, oyuncuları tek tek tebrik etti.