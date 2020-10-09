RENKLİ AÇILIŞ

Kolombiyalı sanatçı Harif Guzman’ın ‘Adaptasyon’ sergisinin açılışı, iş, sanat ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi

Yurt dışındaki önemli çalışmalarıyla tanınan Harif Guzman’ın ‘Adaptasyon’ sergisi, Four Seasons Hotel Bosphorus ev sahipliğinde Gizem Pamukçu Tatlıcı, Hülya Şekercioğlu ve Muse VR katkılarıyla sergileniyor.

Sanatçının Homesick tablosunun da bulunduğu serginin açılış davetine, Rebekka Çetin, Enis Çiftçi, Elif Edes Tapan, Emre Ertürk, Uğur Güven, Sedef Gali’nin de aralarında bulunduğu iş, sanat ve cemiyet hayatından tanınmış isimler katıldı. Ekim ayında Moskova’daki MoMa Müzesi’nde yapılması planlanan sergisinin Covid-19 sebebiyle ertelenmesi sonucunda Türkiye’ye gelen Guzman, çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor. ’Adaptasyon’, özgün ve korkusuz yaklaşımı olan sanatçının bu dönemde fiziksel ve ruhsal bir araftayken ortaya çıkardığı eserlerden oluşuyor. Sergi, 17 Ekim’e kadar görülebilir.