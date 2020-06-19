RIHTIMDA KUTLAMA

Cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Ömer-Arzu Sabancı’nın oğulları Kerim Sabancı, yeni yaşını aile arasında kutladı.

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı ve eşi Arzu Sabancı’nın yüzü, önceki gün bir başka gülüyordu. Sabancı Ailesi’nin bu mutluluğunun kaynağı ise, küçük oğulları Kerim Sabancı’nın yeni yaş kutlamasıydı. Anne-baba kadar ağabeyleri Hacı ve Hakan Sabancı da kardeşlerinin bu özel günü için özenle hazırlandı. Ömer Bey’in kız kardeşi Demet Sabancı Çetindoğan, eşi Cengiz Çetindoğan, çocukları Pırıl ve Cevdet’in de katılımıyla oldukça renkli geçen kutlama, rıhtımda gerçekleşti. Sade, gösterişten uzak ve özenle hazırlanan günün finalinde, pastasını kesen Kerim Sabacı’nın mutluluğuna diyecek yoktu.