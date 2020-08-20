RİVA’DA GÜÇ BİRLİĞİ

Yeni döneme “Merhaba” diyen Rotary Kulüp, hayata geçirmeye hazırlandıkları projeleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor

Toplumun temel ihtiyaçlarına destek olacak şekilde 115 yıl önce kurulan ve ‘Kendinden Önce Hizmet’ prensibiyle projelerini hayata geçiren Rotary Kulüpleri’nin 2 bin 420 Bölge Guvernörü Gaye Binark ve eşi Mete Binark, Bebek Rotary Kulübü Başkanı Erkin Kartal’la birlikte yeni döneme merhaba kokteyli verdi.

Riva Konakları’nın Dereboyu tesislerinde gerçekleşen davette konuşma yapan Binarklar, 2020-2021 döneminde yedi önemli konu başlığı belirleyip, Yöret Vakfı, Europa Donna, LÖSEV, Tohum Otizm Vakfı, İZEV, AYDER, UNICEF, KEDV, WWF, Turmepa, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Türk Eğitim Vakfı, Fazla Gıda Derneği ve Kuyucu Köyü Sulama Kooperatifi ile yapılan iş birlikleriyle büyük alkış aldı. Tanıtımın ardından Kartal’ı teşekkür plaketiyle onurlandıran Gaye Hanım, geçmiş dönem başkanı arkadaşı Ahmet Kara’ya da doğum günü sürprizi yaptı. Gece, geç saatlere kadar neşe içinde sürdü.