ROTAMIZ CUNDA

Pandemi nedeniyle ara verdikleri gezilere yeniden başlayan Rotahane ekibinin ilk durağı, Balıkesir Cunda oldu

'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' sloganıyla yola çıkan Rotahane’nin kurucusu Bilge Kuru ve arkadaşları, Covid-19 nedeniyle ara verdiği gezilere yeniden başladı. Tüm önlemlere dikkat eden ekip, yeni sezona Balıkesir Cunda turuyla “Merhaba” dedi.

Pervin Ersoy, İlker Ayrık, Zara ve Öznur Yakın’ın da aralarında bulunduğu isimler, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Kuru, “Ülkece geçirdiğimiz zorlu günlerde yine kendi insanımızın, topraklarımızın ne kadar değerli olduğunu bir kere daha anladık. Gerçek yatırım, kendine yaptığın yatırımdır, seni besleyen, büyüten, kucaklayan topraklara yaptığımız yatırımdır.

Artık kendi ülkemizi gezip, öğrenip, kalkındırma zamanı... Rotahane Ailesi olarak belki de anlatmak istediklerimiz dillendi son aylarda yaşadıklarımızla...”

diyerek, duygularını dile getirdi.

Geri sayım başladı

Bu yıl ikincisi düzenlenen MARINBASE Yachting Golf Cup, 2-4 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kemer Country Club’ta gerçekleştirilecek. Keyifli anlara sahne olacak turnuva, yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacak. Yat sahipleri tarafından büyük ilgi görmesi beklenen MARINBASE Yachting Golf Cup, 2 Ekim’de Junior ve Minik oyuncularla start alacak. 3-4 Ekim tarihlerinde yetişkin golfçülerin mücadelesiyle devam edecek turnuvanın ödül töreni ise, 4 Ekim Pazar günü saat 16.30’da gerçekleşecek.

Türk modası Beyaz Saray’da

Sorci and Fofa’nın kurucusu Burcu Akdarı Toprak, Beyaz Saray’da düzenlenen Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresi’nde Ivanka Trump’ın kızı Arabella’nın özel tasarımlarını giydiğini söyledi. Toprak, “Ivanka Trump, online yaptığı alışverişle kızı Arabella’ya, Türk çini motiflerinden esinlenerek tasarladığımız mavi-beyaz elbiseyi aldı. Trump Ailesi için böylesi önemli bir günde tercih edilmek, markamız kadar Türk moda endüstrisi için de gurur vericidir” dedi. Toprak, annesi Hatice Akdarı ile hayata geçirdikleri Sorci and Fofa’nın lüks segmentte dünya çapında büyük başarılara imza attığını da sözlerine ekledi.