RÖTARLI ÖDÜLLER

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, pandemi nedeniyle 6.5 ay sonra Dünya Sanat Günü Ödül Töreni’ni gerçekleştirdi

Dünya Sanat Günü Ödül Töreni, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam’ın ev sahipliğinde önceki akşam Piramid Sanat Galeri’de gerçekleşti. Pandemi kuralları gereğince az sayıda izleyicinin önünde düzenlenen etkinlikte Başkan Baykam, Dünya Sanat Günü’nden 6.5 ay sonra bu ödüllerin ancak verilebildiğini aktardı. Baykam, önce İzmir depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı andı, ardından Dünya Sanat Günü teklifini ilk hazırlayan UPSD Yönetim Kurulu’ndan arkadaşlarını hatırlattı ve Dünya Sanat Günü’nün 2012’den başlayan serüvenini özetledi.



‘Yılın Sanat Kurumu’nun Baksı Müzesi, ‘Yılın Sanatçısı’nın Taner Ceylan, ‘Yılın Genç Sanatçısı’nın Alpin Arda Bağcık, ‘Yılın Sanat İnsanı’nın Faruk Sade seçildiği törende, ‘Yılın Medya Ödülü’nün sahibi Doğan Hızlan, ‘Yılın Onur Ödülü’nün sahibi Turan Erol, ve ‘UPSD Özel Ödülü’nün sahibi de Oda TV oldu. Ayrıca Piramid Sanat’ta ‘Katarsis’ başlıklı kişisel sergisi bulunan 23 yaşındaki sanatçı Şevval Başalan da sergi turu ile işleri hakkındaki düşüncelerini konuklarla paylaştı.