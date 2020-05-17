Sosyal medyadan gelen makyaj video’su isteklerini geri çevirmeyen Arzu Sabancı, sevenlerine hoş bir sürpriz yaptı

Cemiyet hayatında sosyal medyayı en iyi kullanan isimlerden biri, hiç şüphesiz Arzu Sabancı... Modadan güzelliğe, aileden ve hayata dair sohbetleri ve paylaşımlarıyla öne çıkan iş insanı, önceki gün takipçilerinin yüreğini ağzına getirdi. Yaklaşık iki aydır evlerde geçirdiğimiz şu günlerde Sabancı, “Beklenen video” adını verdiği bir paylaşımla dostlarının karşısına çıktı ve “Ne zamandır bana, ‘Nasıl makyaj yapıyorsunuz? Bir makyaj video’su çeker misiniz?’ diyordunuz, Şimdi size makyajımı göstereceğim” sözleriyle hoş bir paylaşım yaptı. Arzu Hanım’ın, rujunu dudaklarına sürdükten sonra ısırıp mutlu bir şekilde yemesi herkesi şoke etti. Ardından gülen Sabancı, bunun bir çikolatadan ibaret olduğunu belirterek “Sakın bana bakıp evdeki rujunuzu böyle ısırmayın!” uyarısında bulundu.

Nasip, kısmet...

Çukurcuma’da yer alan mağazasında yarattığı Chez-Bo markasıyla kıyafetler hazırlayan Şebnem Çapa’ya, sezonu açmak nasip olmadı. Her sene, görkemli bir davetle rengarenk ürünleri piyasaya sunan iş insanı, bu yıl dijital ortamda satışa çıkaracak. Çapa, kıyafetlerini her gün Instagram hesabından sunacak. Bu sezonun favorisiyse Şebnem Hanım’ın balkonunda yaptığı çekimdeki, ipek mavi çiçekli elbise...

Canlı tanıtım

Özlem Süer, yeni koleksiyonu No: 20’yi ilk kez Açelya Akkoyun ile canlı yayında modaseverlerle buluşturdu. Pandemi sonrası Nişantaşı’ndaki Özlem Süer House’ın kapılarını açan tasarımcı, bu yıl bizleri nasıl bir gelinlik sezonu ve davetlerin beklediğini aktardı.

İçten cevaplar

İç mimar Esra Kazmirci hayatına dair soruları MAG dergisine yanıtladı. Bu süreçten sonra ilk yapacağı şeyin anne-babasını görmek olduğunu belirten Kazmirci, “Onlara doyasına sarılacağım. Sonrasında gerçekten ofisimi özledim galiba...Arkadaşlarımla buluşup, vakit geçirmek de istiyorum” dedi. Esra Hanım ayrıca, karantina döneminde çocuklarıyla daha önce zamansızlıktan dile getirilemeyen birçok konu hakkında sohbet ettiklerini söyledi.

Gıdanıza dikkat edin!

Yeditepe Üniversitesi’nde Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisansını aldıktan sonra aynı üniversitede Beslenme ve Diyetetik Master programını tamamlayan beslenme bilimleri uzmanı Ezgican Serim, uyarılarda bulundu. “Pek çoğumuz evlerimizde yaşarken, bazılarımız hastanelerde tedavi altında...” diyen Serim, “Bu durumu göz önünde bulundurarak, lütfen aldığınız gıdaların da sağlıklı olmasına dikkat edin” şeklinde konuştu.