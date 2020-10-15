SAFARİ ZAMANI

Ünlü iş insanları, motosikletleriyle İstanbul’dan Antalya’ya doğru gezi düzenledi

Dostlukları eskiye dayanan iş insanları, geleneksel hale getirdikleri ve bu yıl pandemi nedeniyle erteledikleri gezilerine kaldıkları yerden devam etti. Her fırsatta off road araçlarının yanı sıra motokros, paraşüt atlama gibi adrenalin dolu sporları deneyimleyen iş insanları, İstanbul’dan Antalya’ya doğru yola çıktı.

Hicabi Keleş’in önderliğinde bir araya gelen ve aralarında Ahmet Erciyas’dan Coşkun Bayraktar’a, Gökhan Çetinsaya’dan İsmet Gülsoy’a kadar 14 arkadaşın, yolculuk sırasındaki ilk durağı Çeşme oldu. Daha sonra Antalya’ya geçen motosikletli grup, şelaleleri, gölleri ve turistik yerleri dolaştı. Ekip, Instagram’dan da fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.