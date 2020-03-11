‘ŞAMAN İZLERİNİ TAKİP ETTİLER

Cemiyet hayatının tanıdık simaları, Türklüğün köklerine inen ‘Şaman İzleri’ sergisinin açılışında, bir araya geldi

Kuruçeşme Hamam Arts Hub; en gizemli kültürlerden, Kadim Türk kültürünün temel taşlarından biri Şamanizm ile ilgili eserlerin yer aldığı ‘Şaman İzleri’ sergisine, ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Denizhan Özer’in üstlendiği, Şamanizmi; ‘Kadın, doğa, sağlık’ üçlemesiyle irdeleyen seçkinin açılış davetine, Bedri Baykam, İnci Aksoy ve Doğan Paksoy’un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.



Sabiha Tansuğ’a ithaf edilen sergiye, Hüsamettin Koçan, Tomur Atagök, Fevzi Karakoç, Hale İrtem, Murat İrtem, Selçuk Fergökçe, Akagu Cenk Sertdemir, Serap Başol ve Yuko Sönmez gibi sanatçılar, katkıda bulundu. Kadın Kültür Platformu’nun yapımcılığını üstlendiği etkinlikte ayrıca, Nesrin Öcal, Berrin Öztoprak, Sabiha Tansuğ, Buğra Karahan, Kevser Gürcan Akbaş ve Nigar Bilgen gibi koleksiyonerlerin sahip olduğu Şaman kültürüne ait eserler de yer alıyor. Sanatseverleri geçmişten bugüne taşıyan eserler, 5 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.