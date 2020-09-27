SAMSUN ÇIKARMASI

Zafer Kozanoğlu ile Özlem Başoğlu, Samsun’da sanat için bir araya geldi

Kendilerini her fırsatta kültür ve sanata adayan iki candan dost Epos7 Derneği Onursal Başkanı Zafer Kozanoğlu ile Samsun’da yer alan Alin Sanat Merkezi’nin sahibi Özlem Başoğlu, pandemi sürecinde aldıkları kararları hayata geçirmeye başladı. Başoğlu’nun davetiyle Samsun’a giden Kozanoğlu, keyifli bir hafta geçirdi. İki arkadaşın ilk durağı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in makamı oldu. VEO Sanat Parkları adını taşıyan ilk proje buluşmasında Dr. Bahar Nilay Öztürk, Dr. Levent Başoğlu, Prof. Dr. Canan Aygün, Nuray Dinerer ve Burcu Kozanoğlu da vardı. Pek çok toplantının gerçekleştiği günlerde, Samsun da artık sanatın ve kültürün en can alıcı noktalarından biri olacak.