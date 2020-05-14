Sanal kutlama

Arter, 10’uncu açılış yıl dönümünü, koronavirüs tedbirleri kapsamında sanata çevrim içi yollarla destek vererek kutluyor

Kurulduğu 60’lı yılların ilk aylarında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel vakfı olarak hayata başlayan Vehbi Koç Vakfı, senelerdir eğitimden sağlığa kadar pek çok toplumsal dayanışmalara destek veriyor. Semahat Arsel’in yönetim kurulu başkanı, Rahmi Koç’un da başkan vekili olduğu Vehbi Koç Vakfı bünyesinde yer alan Arter, geçtiğimiz hafta içinde 10 yaşına bastı. 8 Mayıs 2010’da İstiklal Caddesi üzerinde açılan ve geçtiğimiz yıl taşındığı Dolapdere’deki yeni binasında hizmet veren merkez, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyarete kapalı. Bu nedenle Arter, sanal dünyada da olsa, mutlu yıl dönümünü sanatçı ve sanatsever dostlarıyla kutlamayı ihmal etmiyor. Kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 50’ye yakın özgün sergi kapsamında 200’den fazla yapıtın üretimine destek veren merkez, sanal alemde de herkes için erişilebilir, canlı ve sürdürülebilir bir kültür ve yaşam platformu olmaya devam ediyor.