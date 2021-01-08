SANAT BULUŞMALARI

Koronavirüs günlerinde devam eden kültür-sanat etkinlikleri, sanatseverlerin buluşma noktası oluyor

İstanbul’da pandemiye rağmen kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Hong Kong’lu sanatçı Isaac Chong Wai’nin ‘Leaderless’ ismini verdiği sergisi, Tarabya Kültür Merkezi ve Zilberman Galeri’nin desteği ile önceki gün Bilsart’ta açıldı. Performansların da sunulduğu kişisel sergi, 1 Şubat’a kadar devam edecek.

Cemiyet hayatının sevilen ismi Sibel İlkiz, Yonca Koçak’ın sahibi olduğu Galerie D’Art La Visione’da dördüncü kişisel sergisini sundu. Sanatçı, sergide ‘Joker’ temalı eserini de görüceye çıkardı. İlkiz, “Resimlerimde kendimi yansıttığımı düşünüyorum, rengarenk içsel bir yolculuk benim için. Şiirlerimde olduğu gibi kendimi korkmadan, çekinmeden, sınırlar olmadan ifade edebiliyorum” dedi.

Farklı sesleri ve ifade biçimlerini sergilemek üzere herkes için ulaşılabilir sanat ortamı sunan Art.Ist Sauna, açıldığı günden bu yana 200’e yakın eseri sanatseverler ile buluşturdu. İyilik İçin Sanat Derneği’nin ‘Atölye Cer’ projesiyle yer aldığı Art.Ist Sauna’da eser satışları da başladı.