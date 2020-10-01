SANAT DOLU GECE

Contemporary İstanbul Vakfı’nın ‘Yakınsama’ sergisi daveti,iş ve sanat dünyasını bir araya getirdi

Contemporary İstanbul Vakfı’nın ‘Yakınsama’ sergisi daveti, tarihi Fişekhane içinde kendisine ayrılmış bir sergi ve üretim mekanı olan Cocoon’da gerçekleştirildi. Contemporary İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık’ın ev sahipliğindeki geceye, iş, sanat dünyası ve koleksiyonerlerden oluşan seçkin konuklar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Akbalık, “Birçok medeniyet katmanının olduğu bu topraklarda kültür ve sanatın daha etkin olması gerekir. Kültür ve sanata yapılan yatırım aslında topluma ve geleceğe yapılan en değerli yatırımdır” dedi. Güreli ise, “Bu akşam bir araya gelme sebebimiz sadece vakfımızın yeni mekanını tanıtmak, birlikte akşam yemeği yemek ya da sadece bir sergi açmak değil. Evrensel sanat dünyasında Türkiye’nin yenilikçi, geleceği kuşatan ve kavrayan sanatsal üretimini desteklemek, gençlere ve yaratıcılığa fırsat vermek, teşvik etmek için ortak projeler üreteceğimiz bir sürecin başlangıcı” şeklinde konuştu. Güreli Koleksiyonu’ndan derlenen eserlerin yer aldığı ‘Yakınsama’ sergisi, 30 Kasım’a kadar görülebilir.