SANAT DÜNYASI BOĞAZ’DA BULUŞTU

Epique Sanat ve Müzayede, ilk sergisini iş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok seçkin ismin katıldığı bir davetle tanıttı

Epique Sanat ve Müzayede, çağdaş sanatı kitlelere yaymak, sanat bilincini artırmak ve çeşitli organizasyonlarla sanatçıların gelişmesine yönelik destek sağlamak amacıyla hayata geçti. Yenilikçi ve zinde bir bakış açısıyla Balkız ve Beliz İnal, Sarp Uçak, Volkan Kızıltan ve Janus Mezat ortaklığıyla kurulan müzayede, önceki akşam Feriye Lokantası’nda gerçekleşen bir davetle start aldı. İş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok seçkin isminin bir araya geldiği günde, konuklar kokteylden sonra eserleri görme imkanı buldu. ‘Kristal’ olarak adlandırılan karma müzayede, 187 çağdaş ve modern akım eserlerden oluşuyor. Ortaköy Galeri Feriye’de sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi, 20 Eylül saat 20.00’de www.epiqueart.com sitesinde gerçekleşecek canlı müzayede ile kapanış yapacak.