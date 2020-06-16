SANAT DÜNYASINA DÖNÜŞ

Mehmet Sinan Kuran’ın ‘Posthumous’ adını verdiği sergisinin açılışı, cemiyet dünyasını bir araya getirdi

Çağdaş Türk sanatında özgün bir çizgi geliştirme ilkesini benimseyen ve 2000’li yılların başından itibaren heykel, resim, fotoğraf, video art sergileriyle isminden sıkça bahsettiren Mehmet Sinan Kuran’ın ‘Posthumous’ çalışması sanatseverlerle buluştu. ‘Ölümden sonra gerçekleşen’ anlamına gelen sergi, Karaköy’de yer alan Anna Laudel Gallery’de üç ay gecikmeli açıldı.

Normalleşme sürecine geçtiğimiz şu günlerde sanatsal olayların başlamasıyla meraklılarıyla buluşan eserleri gezmeye gelenler arasında, Arzu Sabancı da vardı. İş insanı, oğulları Hacı ve Kerim Sabancı’yla Beyoğlu’ndan başlayan sanat turunu Kuran’ın sergisinde noktaladı. “Üç ay sonra nefis bir sergi gezdim” diyen İnci Aksoy ise, sanatçının eserlerini öve öve bitiremedi. Üç evre (deve, aslan ve çocuk) temasının işlendiği, üç kata yayılan çalışmalar, ağustos sonuna kadar görülebilir.