SANAT MARATONU

Sanatseverleri ve koleksiyonerleri, yerli-yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getiren Artweeks@Akaretler, cemiyet hayatından isimlerin katılımıyla kapılarını açtı

İstanbul’un kültür-sanat hayatına farklı bir yorum getirmek amacıyla bu yıl dördüncü kez düzenlenen Artweeks@Akaretler, kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak başladı. Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla gerçekleşen etkinliğe, Sıraevler’in 25-27, 35, 37-39 ve 55 numaralı binalarında, pek çok galerinin yanı sıra Volkan Demirel-Baha Toygar özel bir seçkiyle, Serdar Bilgili ve ablası Şerife Bilgili Ercantürk ise kişisel sergileriyle katılıyor.



Artweeks@Akaretler’de dikkat çeken bir köşe de İyilik İçin Sanat Derneği oldu. Selin Bozkurt’ın başkanı olduğu derneğin hayata geçirdiği ‘Pasajda Bir Yıl’, ‘Anadolu’dan İzlenimler’ ve ‘Atölye Cer’ projelerinde yer alan sanatçıların eserlerinin sergilendiği bölümün küratörlüğünü Dr. Feride Çelik üstlendi. Eserler, 8 Kasım’a kadar ücretsiz olarak görülebilir.