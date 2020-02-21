SANAT VE ANTiKA FUARI KAPILARINI AÇTI

Türkiye’nin ilk Sanat ve Antika Fuarı, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen özel davetle kapılarını açtı

Kültür sanat etkinlikleriyle ulusal ve uluslararası sanatçıların buluşma noktası haline gelen İstanbul, Türkiye’nin ilk ve tek Sanat ve Antika Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. İstanbul Kongre Merkezi’nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla başlayan organizasyonda, Gülsin Onay’ın piyano resitali, konukların beğenisini kazandı.



Seçici kurul başkanlığını Halilhan Dostal’ın üstlendiği fuarda, Türk resim ile heykel sanatından Paris Ekolü’ne, ‘14 Kuşağı’ndan ‘d Grubu’na birçok sanat eseri ve antika obje yer aldı. Etkinlikte, ‘İbrahim Çallı’nın Fırçasından Genç Cumhuriyet ve Kadın’ konulu sergi ve II. Abdülhamit Dönemi’nin saray ressamlarından Fausto Zonaro’nun başyapıtlarından ‘İnci Dizen Kız’, sanatseverlerle buluştu.