SANAT VE MODA VADİSTANBUL’DA BULUŞTU

İş, sanat ve cemiyet hayatının sevilen isimleri, Yeşim Yılmaz ve Tuğba Tosyalı organizasyonuyla gerçekleşen Art&Fashion Shopping Week’te bir araya geldi

Ünlü isimleri buluşturan Art&Fashion Shopping Week, Jade&Co Events’in kurucuları Yeşim Yılmaz ve Tuğba Tosyalı organizasyonuyla Vadistanbul’da gerçekleştirildi. Çağdaş sanat eserleriyle seçkin markaların bir araya geldiği festivalde, özgün tasarım ürünlerle, ayrıcalıklı mücevher ve aksesuar markalarının yeni koleksiyonları görücüye çıktı. Eğlence, alışveriş ve sanatın aynı çatı altında buluştuğu etkinlik, aralarında Beyza Uyanoğlu, Bahar Şer, Tuba Peksayar, Özge Ulusoy, Yasmin Erbil, Emel Yıldırım, Dilek Birgen, Doğuş Çabakçor, İpek Görmüş, Leyla Koray ve Volkan Bahçekapılı gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda misafire ev sahipliği yaptı. Organizasyon kapsamında SMA Tip 1 hastası, iki yaşındaki Pamir Pekin’e destek amacıyla açılan standa yoğun ilgi gösterildi.