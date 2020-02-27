Sanatçılar ve Zanaatkârlar buluştu

İstanbul Modern’in, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle başlattığı ‘Uluslararası Misafir Sanatçı Programı’, sanatçıları ve zanaatkârları üretim yapmak için bir araya getirdi

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteklediği ‘Uluslararası Misafir Sanatçı Programı’ kapsamında, dünyanın dört bir köşesinden sanatçılar, zanaatkârlarla Türkiye’de bir müze çatısı altında ilk kez buluştu. İstanbul Modern’in Türkiye’nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayan projesinin ilk sergisi, ‘Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar’, sanatseverlerle buluştu. Sergi, izleyiciyi İstanbul’un köklü zanaat geçmişini çağdaş bir mercekle düşünmeye davet ediyor.

Serginin basın toplantısına, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin, sergi küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci, sanatçılar ile zanaatkârlar katıldı. Programa katılan misafir sanatçılar, İstanbul’da ahşap oymadan halı dokumaya, metal sıvamadan yorgancılığa kadar birçok zanaatın ustasıyla bir araya gelerek, üretimlerini gerçekleştirdi. 10 uluslararası sanatçının çalışmalarının yer aldığı seçki, 23 Ağustos’a kadar ziyarete açık olacak.