SANATTA GÜÇ BİRLİĞİ

İstanbul’u heykel sanatıyla buluşturan Teras Etkinlik Komitesi üyeleri, önceki gün bir araya geldi. Ekip, hem 12’nci Teras Sergisi’ni gezdi hem de birlikte öğle yemeği yedi

Elgiz Müzesi’nin terasında her yıl birbirinden farklı tema ile düzenlenen geleneksel Teras Sergileri’nin 12’ncisi, bu yıl hem sanatçılara hem izleyicilere umut olan ‘Her Şeye Rağmen’ başlığıyla açıldı. Serginin düzenlenmesine ve ardından sanatçıların koleksiyonerlerle buluşmasına destek olan Teras Etkinlik Komitesi üyeleri, bir araya gelerek, Maslak’taki plazalar arasında renkli görüntülere sahne olan sergiyi gezdi.

Sevda Elgiz’in ev sahipliğindeki komitede, Revna Demirören, Ayşegül Karadeniz, Berrin Yoleri, Esra Karadeniz, Sema Şener, Ayda Elgiz Güreli, Mine Bahadır ve Dalia Garih vardı. Ekip, sergiyi gezdikten sonra tasarım ve doğal yemeklerin adresi olan Maslak Atatürk Oto Sanayi’deki House of Ekria adlı restoranda öğle yemeği yedi.