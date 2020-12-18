ŞANTİYEDE KUTLAMA

Babasından aldığı bayrağı başarıyla taşıyan mimar Murat Tabanlıoğlu, doğum gününü yeni AKM inşaatında kutladı

Atatürk Havalimanı ve Atatürk Kültür Merkezi gibi birbirinden değerli yapıların mimarisine imza atan rahmetli Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu, babasından aldığı bayrağı başarıyla taşıyor.

Usta mimar, kendisi gibi mimar olan eski eşi Melkan Gürsel ile güç birliği yaparak, ulusal ve uluslar arası alanda pek çok başarılara imza atıyor. Aynı şirkette güçlerine güç katan iki ortağın, bu aralar hiç şüphesiz en büyük projeleri yeni Atatürk Kültür Merkezi... Murat Bey, “Bu benim için aile hikayesi” diye bahsettiği AKM’nin yeni binasını baştan yapmasının yanı sıra, açılışa az bir süre kala geceli gündüzlü çalışıp, inşaatı bitirmeye çalışıyor. 24 saat hazırlıkların devam ettiği şantiyede, geçtiğimiz gün tatlı bir heyecan yaşandı. Şirket ortağı Melkan Gürsel, kardeşi Özdem Gürsel ve şantiye çalışanları, “İyi ki doğdun Murat” sesleri arasında Tabanlıoğlu’nun yeni yaşını kutladı.