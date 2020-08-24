ŞAPKA TAKILMAZ, TAŞINIR…

Cemiyet hayatının şık hanımları, taşıdıkları şapkalarla hem sıcaktan korunuyor hem de zarafetlerini sergiliyor

Moda dünyasında şapka; uğruna inkılap yapılacak kadar özel, çağdaş bir erkek ya da kadını, kral veya kraliçeye dönüştürebilecek kadar önemli bir aksesuardır. Fransızlar ise, ‘Takılmaz, taşınır’ der. Bu aksesuar, onu taşıyan kadının kimliğini, o kadar güçlü ve net anlatır ki, işte tam da bu yüzden, ait olmadığı kişide eğreti durur. Bu sıcak yaz günlerinde de cemiyet hayatı ve iş dünyamızın hanımları, içlerindeki zenginliği ve ince zevklerini, çevrelerine özenle seçtikleri şapkalarıyla anlatıyor.

İşte son zamanlarda İstanbul davetlerinde olduğu kadar güneşin ve sıcakların kendini iyice hissettirdiği günlerde kullanılan şapkaları taşıyanlardan objektiflere takılanlar...