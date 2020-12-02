ŞEFLER AYVALIK’TA BULUŞTU

Elif Edes Tapan, Danilo Zanna, Fatih Tutak, Ömür Akkor ve Somer Sivrioğlu, zeytin hasadı coşkusu için Ayvalık’ta bir araya geldi

Türkiye’de zeytinyağının en önemli merkezlerinden Ayvalık’ta, sektörün güçlü markası Komili, 23’üncü Geleneksel Hasat Etkinliği’ni her zamankinden farklı bir projeyle gerçekleştirdi. Yönetmen koltuğunda Erol Civan’ın oturduğu zeytin hasadı belgeseli ‘Zeytinyağına Takıntılı Şefler’de; Elif Edes Tapan, Danilo Zanna, Fatih Tutak, Ömür Akkor ve Somer Sivrioğlu yer alıyor.

Belgesel; Bunge Ülke Lideri Turgut Yeğenağa’nın Komili markasının ülkemiz için zeytinyağı kültürünü geliştirme çabaları hakkında bilgi vermesinin yanında, açık zeytinyağındaki sıkıntılar, şeflerin hasat alanındaki etkinlikleri, zeytinyağı degüstasyonu ‘Gözümüz Gibi Bakıyoruz’ projesi gibi birçok konuyu içeriyor. Belgeselin bir diğer can alıcı noktası ise; başarılı iş insanları Muhtar Kent, Şerif Kaynar ve Madra Ailesi’nin iki üyesi Salih ve Sezai Madra’nın da olması...

Hoş geldin Kömür!

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla mutluluklarını dile getirdi. Her fırsatta doğaya ve hayvanlara sevgisiyle bilinen Cem Boyner, “Kömür sıpamız doğdu... Doğuverdi daha doğrusu... Dişi bebek. Anne nefes aldırtmıyor bize, erkek sıpamız Badem huy değiştirdi, aksileşti... Maşallah, maşallah” notuyla, duygularını paylaştı.

Dostlar beş çayında

Piramit Sanat’ta oldukça keyifli bir sergiye imza atan Şevval Başalan ile 18 Aralık’ta aynı mekanda sergisi başlayacak Ogan Akıncı, bir araya geldi. Bedri Baykam’ın ev sahipliğindeki neşeli beş çayında, sohbetin konusu pandemi döneminde sanat ve sanatçılar oldu.

Demir: Alışverişte patlama yaşandı

Meltem Demir, 1.5 yıl önce kurduğu e-ticaret sitesi www.ezemhome.com.tr üzerinden ev dekorasyon ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor. İş insanı, pandemi sürecinde online alışverişte patlama yaşandığını, sonrasında da bu artışın süreceğini belirtti. Demir, “Ezem Home’dan örnek vermem gerekirse; salgın öncesinde günde 500 adet paket sipariş çıkıyorsa, pandemide 2 bin 500 pakete çıktı” diye konuştu.