SEMBOLLER VE TILSIMLAR

Türk mücevher markası Bee Goddess’ın Bodrum’daki yeni mağazası, cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi

Madonna, Cate Blanchett ve Reese Witherspoon gibi dünyaca ünlü birçok ismin tercihi Türk mücevher markası Bee Goddess, Mandarin Oriental Bodrum’da açtığı yeni mağazasıyla içindeki tanrıçanın izinden giderek, kendi ışığını keşfetmek isteyenlere değerli tasarımlarıyla eşlik ediyor. Her yaptığı takı olay olan markanın yaratıcısı Ece Şirin, koleksiyonunu Mackenzie Childs’ın Türkiye distribütörü Berrin Ak’ın ev sahipliğinde tanıttı. Serap Sarı, Nuray Fenercioğlu, Ece Vahapoğlu, Hülya Şendir ve Özlem Yıldız’ın da aralarında bulunduğu konuklar, tılsımlı mücevherlerin ve sembollerin izinden giderek tasarımları keşfetme imkanı buldu.