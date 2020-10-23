SERGİDE BULUŞTULAR

Ayşegül Barbaros’un ‘Episode I, Bölüm I’ isimli kişisel sergisinin açılışı, cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi

Artkolik, yeni sezonunu Ayşegül Barbaros’un ‘Episode I, Bölüm I’ isimli kişisel sergisiyle açtı. Kürasyonunu Derya Sayın’ın gerçekleştirdiği sergiye, Deniz Öztarhan, Nilgün Keçili, Banu Çarmıklı, Sedef Karamehmet’in de aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ressamın ilk kişisel sergisi olma özelliğini taşıyan seçkide, 2018-2020 arasında ürettiği yağlı boya tablolardan 20 adet bir derleme sunuluyor. Barbaros, “Orhan Pamuk der ki ‘Resmi bıraktığım için yazar oldum’, bendeki senaryo ise tam tersi; kendi yazımı renklerde, tuvalde, resimde buldum. Sergide göreceğiniz çalışmalarda edebiyat yerine renkler var ama bu eserler de ancak o kelimeler ve hikayelerle bütünleştiğinde tamamlanmış oluyor” şeklinde konuştu.