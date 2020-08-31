SERGİYE BÜYÜK İLGİ

Bodrum’da açılan Leonardo da Vinci’ye Saygı sergisi, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor

Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı Leonardo da Vinci’ye Saygı sergisi devam ediyor.

Emre Sefer’in genel koordinatörlüğü ile yürütülen ve İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünü yaptığı sergide; Devrim Erbil, Ergin İnan, Tülin Onat, Yalçın Gökçebağ, Fevzi Karakoç, Bedri Baykam, Cem Sağbil, Mercan Dede (Arkın Ilıcalı) ve Bahar Oganer gibi sanatçıların, büyük boyutlu resim ve heykelleri sergileniyor.



Usta sanatçının ölümünün 500’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sergi için Baykam, “Sanatçı, heykeltraş, yazar, mimar, mühendis, astronom, anatomist, müzisyen, jeolog, kartograf, matematikçi, mucit ve bu nedenle Da Vinci eskimiyor. Hep çağdaş kalıyor” dedi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, “Bodrum’un geleceğinin kültür ve sanatla şekilleneceğini artık biliyoruz ve bundan eminiz, başka bir şansımız yok” diye konuştu. 22 Eylül’e kadar sürecek sergi, Bodrum’dan sonra Ankara ve Adana’da sanatseverlerle buluşacak.