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Pandemi süreciyle birlikte kullandığımız maskeler, ‘Nasıl makyaj yapmalıyız?’ sorusunu gündeme getirdi. İşte makyöz Serhat Şen’in yanıtları

SERHAT ŞEN’DEN MASKE MAKYAJI

Ünlülerin makyözü Serhat Şen, salgın döneminde kullanılan maskelerle birlikte makyaj trendlerinin de değiştiğini vurguladı. Kadınların yüzlerinde en önem verdikleri yerin gözleri olduğunu söyleyen Şen, “Her zaman daha dramatik ve etkileyici bakışlar elde etmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Birçok ünlü ismin maskeyle gezdiği için makyaj konusunda rahatladığını belirten makyöz, “Pratik buğulu bakışlar elde etmek için kirpik diplerini koyu kahve ya da daha şeftali tonlarıyla gölgelendirebilirsiniz. Hacimli kirpikler içinse, en önemlisi maskara sürmektir” dedi ve ekledi: “Son olarak da pandemi süresince ünlülerle birlikte, her makyaj sonrasında aynaya bakıp birlikte kullandığımız sloganım; Dünyanı güzellik kurtaracak!”

SERHAT ŞEN’DEN MASKE MAKYAJI

Atilay Kandemir
Atilay Kandemir
atilaykandemir@gmail.com
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