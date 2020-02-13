Sevgililer Günü'ne özel koleksiyon

Fatoş Altınbaş’ın kreatif direktörlüğünü üstlendiği Mevaris, Sevgililer Günü’ne özel koleksiyonunu bir davetle tanıttı

Cemiyet hayatının ünlü simalar, Fatoş Altınbaş’ın kreatif direktörlüğünü üstlendiği, Kapalıçarşı’nın 500 yıllık geleneğinden doğan mücevher markası Mevaris’in, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladığı ‘Love’ temalı kapsül koleksiyonunu tanıtımında buluştu. Etkinliğe; Revna Demirören, Gülden Büyükuçak, Elif-Gülseren Eren, Narin Akçelik, Pınar Tezcan, Sevim Uyar ve Yelda Tiftik’in de aralarında yer aldığı çok sayıda ünlü isim katıldı.

Heritage, Moonlight ve Modern koleksiyonlarını da sergileyen Altınbaş, konuklarıyla yakından ilgilenip, tasarımları hakkında bilgi verdi. Misafirler, beğeniyle inceledikleri tasarımlardan alışveriş yapmayı ihmal etmedi. Her parçanın ‘limited edition’ olarak kusursuz el işçiliğiyle üretildiği mücevherler, Levent’teki genel merkezinde yer alan showroom’un yanı sıra ve Beymen Zorlu Center’da da satışa sunuluyor.