SEYİRCİSİZ GAZİ’DE DİJİTAL ŞIKLIK

Bu yıl salgın nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek Gazi Koşusu’nda, kadınlar arasındaki şıklık yarışı ise dijital olarak yaşanacak

Mustafa Kemal Atatürk’ün onuruna 1927 yılından beri düzenlenen G1 Gazi Koşusu’nun 94’üncüsü, bu sene Zafer Bayramı’nı da kutladığımız bugün saat 17.15’te gerçekleştirilecek.

Salgın nedeniyle seyircisiz olacak Gazi Koşusu’nda, kadınlar arasındaki şıklık yarışı ise dijital ortamda yaşanacak. Saba Naghsh, hem şıklık yarışı geleneğinin devam ettirilmesi hem de yarışseverlerin sağlıklarının korunması amacıyla bu yolu seçtiklerini belirtti. Naghsh, “30 Ağustos derbi günü kadınlarımız en şık tasarıma sahip maske ve kıyafet kombin fotoğraflarını paylaşarak yarışabilirler. Şıklık yarışmamızı, #gazirota adresine gönderilecek fotoğraflar sayesinde, sosyal mesafeyi en iyi şekilde koruyarak gerçekleştiriyoruz” dedi.