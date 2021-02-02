SICAK SÖMESTİR TATİLİ

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, sömestir tatilinde sıcak ülkelerde yaptığı seyahatlerle güneş ve denizin tadını çıkardı

Sosyal yaşamın tanınmış isimlerinden bir kısım pandemi dönemine denk gelen sömestirde, evde kalmayı tercih ederken, diğerleri tatil planı yaptı. Sancılı dönemde aileleriyle baş başa seyahate çıkan, moral toplayanların rotası sıcak ülkeler oldu. Ruken Mızraklı, eşi ve çocukları, Senem Volkan Büyükhanlı ile Altunç Kumova ailelerinin tercihleri Dubai olurken, mimar Koray Yavuzer, Maldivler’in yolunu tuttu. İç mimar Okan Kahvecioğlu ise Endonezya’nın hemen hemen tüm adalarını dolaşıp, sosyal medyadan paylaştığı karelerle dalış tutkusunu sergiledi. Meksika Tulum’da dinlenen Eda Taşpınar da spor tutkusundan vazgeçmediğini bir kez daha kanıtladı. Öte yandan Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Eda Rümeysa Cebeci, Zeynep Yılmaz, Duygu Kataş, Zeynep Bici, Yeliz Titiz, Zeynep Mutlu ‘İkinci adresimiz’ dedikleri Miami’nin tadını sayfamıza yansıyan karelerle işte böyle çıkarıyorlardı.

Misafirlerini ağırladı

Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı’nın önemli isimlerinden Doruk Kaya, hafta sonu Kartalkaya’daydı. Kaya Palazzo Ski&Mountain Resort’de dostlarını ağırlayan iş insanı, toplantılarının ardından kayak yapmayı da ihmal etmedi.

Dost sürprizi

Sosyal yaşamın ünlü isimlerinden Pelin Akat, yeni yaşında dostlarının hazırladığı sürpriz buluşmayla pastasını kesti. Gülay Kamaz’ın evinde Ece Kıral, Elif Kart, Şebnem Otay’ın da aralarında yer aldığı arkadaşlarıyla yemek yiyen iş insanı, doğum günü dileği olarak, “Tüm dünya için sağlıklı günler geri gelsin” diyerek duygularını paylaştı. Oğlu Emre Kaynar’ın da eşlik ettiği gecede renkli anlar yaşayan Akat, bu anları sosyal medyadan paylaştığı karelerle ölümsüzleştirdi.

Terasta kutlama

Pandemi döneminde moda çalışmalarını Conrad Otel’de yer alan atölyesinde sürdüren Atıl Kutoğlu, dostlarını ağırladı. Sohbet esnasında yaş günü olan Zeynep Behler’e sürpriz bir pasta hazırlatan modacı, teras katında kurallara uygun davet gerçekleştirdi.

Sevimli dostlara özel

Real ve soyutlama tekniğiyle yaptığı tablolarla sanata farklı yorum kazandıran ressam Figen Hatipoğlu, bu aralar tatlı bir telaş içinde. Sanatçının çalışmaları kadar Nero ismini verdiği köpeğine yaptığı tasarımı beğeni toplayıp, talepler artınca kurduğu ‘Nero Luxury Pet Outfitters’ markasıyla kedi ve köpek giyiminde özel dikime el attı.

‘Çocuklar için bir aradayız’

Murat Saygı, geçtiğimiz yıllarda yollarını ayırdığı eski eşi Gül Gölge, çocukları Emir ve Ali ile birlikte hafta sonu tatili için ülkemizin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya’ya gitti. Güneşli havada bol bol kayak yapan aile bireyleri, renkli anlar yaşadı. Basın mensuplarıyla sohbet eden iş insanı, “Anne-babalığımız baki. Çocuklarımız için her zaman bir aradayız” diyerek duygularını ifade etti.

Kurallardan ödün yok!

Pandemi dolayısıyla geç hizmete giren Kartalkaya Drop Lounge, misafirlerini kabul etmeye başladı. Genç işletmeci Erkan Ünal, “Bu sezon pandemiden dolayı konuklarımızı ağırlamaya biraz geç de olsa başladık, devletimizin koyduğu kurallara ve yasaklara büyük bir titizlikle uyarak, en sağlıklı biçimde hizmet vermeye devam ediyoruz. Herkese refah bir sezon diliyorum” dedi.

Sanal gezi

Skal İstanbul Kulübü Başkanı Ayşe Önen, yeni yılın ilk toplantısını Zoom üzerinden gerçekleştirdi. Görüşmede Şerif Yenen, tüm katılımcılara Göbeklitepe’yi gezdirerek, sanat turu yaptırdı.

Aile saadeti

Nergis-Enis Pekuysal çifti, sömestir tatilinde çocuklarıyla Uniq İstanbul’da eğlendi. Aile bireyleri, buz pistinde renkli anlar yaşadı.