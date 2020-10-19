ŞİMDİ AŞK ZAMANI

İlk şiir kitabı ‘Aşk Kadını’nı çıkaran Alaz Sağlam’ı, imza gününde iş ve sanat dünyasından dostları yalnız bırakmadı

Birleşik Krallık’ın dünyaca ünlü markası Rolls Royce’un Türkiye enerji bölümünün üst düzey yöneticilerinden Alaz Sağlam, başarılı kariyerinin yanı sıra, sanat ve edebiyat alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. İş insanının, hayal ile gerçekliği sanatla buluşturduğu ilk şiir kitabı ‘Aşk Kadını’nın ikinci baskı kutlaması ve imza günü, önceki gün 44A Sanat Galerisi’nde gerçekleşti. Ömer Seval’den Hakkı Atasagun’a, Behiç Aydaş’tan Yavuz Dilmen’e kadar pek çok tanıdık simanın buluştuğu tanıtım, geç saatlere kadar sürdü. Konuklarını kapıda karşılayıp, kusuruz ev sahipliği gösteren Sağlam’ın, heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Davetlilerin alkışları arasında pastasını kesen iş insanı, ikinci kitabının da müjdesini verdi.