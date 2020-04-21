ŞİMDİ DÜŞLER SERBEST

Cemiyet hayatının sevilen ismi Ayşegül Dinçkök, su altı fotoğraflarıyla ilham verdiği takımları sevenleriyle paylaştı

Dünyanın pek çok denizlerinde dalıp, su altı yaşamının en muhteşem görüntülerini çeken Ayşegül Dinçkök, 2016 yılında Endonezya’da kayda aldığı su altı fotoğraflarıyla ‘Taç Derin Tutku’ adlı nevresim koleksiyonunda yer almıştı. Karantina günlerini evinde geçiren iş insanı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yatağında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Ayşegül Hanım’ın özel kreasyon olan nevresimlerin arasında çektirdiği kareler dostlarından övgü toplarken, onun mutluluğu da gözden kaçmadı. Dinçkök, fotoğrafların altına, “Zamanında Derin Tutku ve Taç iş birliğiyle yapılan nevresim takımlarından evinizde varsa, ‘Yaz geliyor, Eyvah!’ demenize gerek yok... Yatağa başınızı koyduğunuzda tüm düşler serbest! Evde kal Türkiye, bunlar da geçer, iş ki kurallara uyalım...” notunu düştü.